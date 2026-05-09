Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Infografik | Pagbisita ng Sabado; Pagbisita kay Propeta Muhammad (SAW).
Sa mga turo ng Islam, may espesyal na pagbisita para sa bawat araw ng linggo na nakatuon sa mga Imam na Makasalanan (AS) upang mapanatili ang patuloy na koneksyon ng mga mananampalataya sa Ahl al-Bayt (AS) sa gitna ng pang-araw-araw na buhay.
Ang mga pagbisitang ito ay nagbibigay ng magandang pagkakataon upang muling pagtibayin ang pangako at upang maipahayag ang pagmamahal at kaalaman sa mga Imam na Makasalanan (AS), at upang tularan ang pamumuhay ng mga makalangit na pinuno. Ang mga ito ay maaaring magpataas ng espiritu ng tao sa landas ng pagkaalipin at espiritwalidad.
