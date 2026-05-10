Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pamagat:Pagtugis sa Drone ng Hezbollah ng Lebanon at Militar ng Zionista!
Buod:
Tinalakay sa artikulo ang pahayag ng isang analyst ng Middle East at dating embahador ng Iran sa Lebanon, si Mohammad Irani, patungkol sa krisis sa seguridad sa Lebanon. Ayon kay Irani, ang kamakailang utos ng pangulo ng Lebanon sa militar na harapin ang mga pag-atake ng Israel ay nagpapakita ng pagbibigay-diin sa kalayaan at pambansang soberanya ng Lebanon. Idinagdag niya na ang mga opisyal at kumander ng militar ng Lebanon ay umiiwas sa pag-disarma sa Hezbollah dahil alam nilang ito ay magiging sanhi ng digmaang sibil sa bansa. Binigyang-diin ni Irani na kung wala ang sandata ng paglaban sa timog, ang Beirut ay mapapasailalim sa kontrol ng Israel, na magtatakda ng politikal, militar, at heopolitikal na hinaharap ng Lebanon. Gayunpaman, sinabi niya na ang pamahalaan ng Lebanon ay naghahanap ng politikal at diplomatikong solusyon, bagaman may posibilidad ng militar na pagtugon mula sa Hezbollah kung magpapatuloy ang tensyon.
Tandaan: Ang "Zionista" ay isang termino na tumutukoy sa mga sumusuporta sa Zionismo, isang kilusang politikal na naglalayong magtatag at suportahan ang isang Hudyo (Jewish) na estado sa makasaysayang lupain ng Israel. Sa konteksto ng balita, ito ay tumutukoy sa militar ng Israel.
