Video| Pamagat: Alingawngaw ng Sigaw Kontra-Sionista sa Venice; Mga Nagprotesta Hinihingi ang Pagpapatalsik ng Israel mula sa "Biennale"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pamagat: Alingawngaw ng Sigaw Kontra-Sionista sa Venice; Mga Nagprotesta Hinihingi ang Pagpapatalsik ng Israel mula sa "Biennale."
Nilalaman:
Libu-libong tagasuporta ng Palestina, sa pamamagitan ng pagtitipon sa mga lansangan ng lungsod ng Venice, Italya, ang nagpakita ng kanilang matinding protesta laban sa presensya ng rehimeng Zionista sa pandaigdigang eksibisyon ng sining na "Venice Biennale."
Ang mga nagpoprotesta, sa pamamagitan ng pagsisigaw ng mga slogan, ay nanawagan sa mga tagapag-organisa ng respetadong kaganapang pang-sining na tanggalin ang stand ng mga Zionista at pigilan ang kanilang paglahok sa edisyong ito ng eksibisyon dahil sa mga krimen ng nasabing rehimen.
