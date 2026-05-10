Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pamagat: Pagkamangha sa Disyerto; Ang Yazd ay Nagho-host ng Pambihirang Limang Sanggol!
Nilalaman:
Sa isang bihirang at kaaya-ayang medikal na pangyayari, isang ina mula sa Yazd ang nagsilang ng limang sanggol (quintuplets) sa kanyang unang panganganak. Nangyari ang pangyayaring ito habang ang pagbubuntis ay natural na naganap nang hindi gumagamit ng anumang pamamaraan ng assisted reproduction o mga gamot na pampasigla.
Ayon sa ulat ng mga tauhan ng Shuhada-ye Kargar Hospital, ang apat na babae at isang lalaki ng pamilya ay kasalukuyang nasa ganap na kalusugan.
Ang posibilidad ng ganitong uri ng panganganak nang walang medikal na interbensyon ay tinatayang isa sa ilang milyon, na nagdulot ng paghanga mula sa medikal na komunidad at kagalakan sa mga tao sa rehiyon.
