Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Mga Zionista Nagpapasok ng Sigarilyo sa Gaza Kaysa sa Tinapay.
Ang hakbang ng rehimeng Zionista na magpasok ng malaking volume ng kargamento ng sigarilyo sa Gaza Strip, sa kabila ng matinding krisis sa sangkatauhan at kabuhayan na nararanasan ng enclave dahil sa kakulangan ng pagkain, gamot, at tubig, ay nagpasiklab ng galit at pangkalahatang kawalang-kasiyahan ng mga tao sa Gaza.
Ang sadyang at mapanirang-purong hakbang na ito ng mga Zionista sa pagpasok ng mga meryenda at sigarilyo ay nagdulot ng galit sa mga Palestino, lalo na't patuloy na nagbababala ang mga internasyonal na institusyon tungkol sa malawakang kagutuman, paglala ng sitwasyong makatao, at pagbagsak ng sektor ng paggamot sa Gaza. Libu-libong pamilya ang hindi makabili ng kahit pinakapangunahing pangangailangan, at marami ang naghihintay ng harina, mga pagkain, gatas para sa sanggol, at mga gamot na makapagliligtas-buhay.
