Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Kuwento ng Mamamahayag ng Al Jazeera tungkol sa "Mga Mapang Lumalamon sa Lupa ng Gaza."
Si "Hossam Shabat," isang war correspondent sa Gaza, ay nagbunyag ng estratehiyang "untrapang pagsakal" ng mga mananakop. Sinabi niya:
Noong unang panahon, ang Gaza ay may sukat na 365 kilometro kuwadrado, ngunit ngayon, kami ay napapalibutan sa isang makitid na lugar na may sukat lamang na 133 kilometro.
Ang aming kuwento ay ang salaysay ng mga linyang kulay kahel na sumusulong sa mga mapa tuwing gabi; natutulog kami na may isang hangganan, at nagigising sa umaga na may mas makitid na pader. Ang lupaing ito ay amin, ngunit ito'y lumiliit araw-araw upang itulak kami patungo sa isang hindi tiyak na kapalaran.
Mula 1948 hanggang ngayon, ang aming bayan ay patuloy na lumiit, at ngayon ay naging isang pagod na piraso na ang singsing ng pagkubkob ay lalong humihigpit sa aming lalamunan sa bawat sandali.
