Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Lindol ng Pamanman sa Hukbong Israeli; Kung Kailan Ang Mga Zionista ay kumukuha ng video sa Iran.!
Isang bagong eskandalo sa seguridad at pagbubunyag ng kooperasyong militar ng mga Zionista sa mga ahensya ng intelihensiya ng Iran ang nagdulot ng malalim na pagkabigla sa rehimeng Zionista. Iniulat ng base ng "i24News" na sa pagkakataong ito, matagumpay ang Iran, hindi tulad ng nakaraan, na direktang makakuha ng mga tauhan mula sa loob mismo ng militar at hukbo ng rehimen, sa halip na mga sibilyan, at makatanggap ng sensitibong impormasyong militar kapalit ng mga halaga ng pera.
Sa isang pinagsamang pahayag mula sa "Shin Bet" at militar na pulisya, isang kaso ang isinampa laban sa 3 sundalo at 1 sibilyan na inakusahan ng pagkuha ng mga larawan mula sa mga estratehikong lugar tulad ng mga istasyon ng tren, mga sentro ng pamimili, at mga security camera. Ayon sa ulat na ito, ang pinakamaingay na bahagi ng iskandalong ito ay ang pagpapadala ng mga classified na larawan mula sa "Technical School of the Air Force" ng rehimen sa panig ng Iran, na itinuturing na isang malaking butas sa seguridad sa hukbong Israeli.
