Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pagbagsak ng Imperyo ng mga Maskara; Nang Winasak ng Instagram ang Kathang-Isip na Hukbo ni Pahlavi.
Sa loob ng maraming taon, sa pamamagitan ng pag-asa sa isang hukbo ng mga pekeng account at inupahang mga robot, sinubukan nilang lumikha ng ilusyon ng "milyun-milyong kasikatan"; ngunit ngayon, ang mga istatistika ang nagsasalita. Ang pagkilala at pagtanggal ng mahigit isang milyong robot sa pahina ni Reza Pahlavi ay nagpakita na ang tunay na bigat ng daloy na ito sa virtual space ay wala kundi isang hungkag na bula.
