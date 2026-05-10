Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pagbabagong-anyo sa Paglilingkod ng Espiritwalidad; 10 Utos para sa Pamamahala ng Sibilisasyon ng Medina Al-Nabi.
Sa ikalimang bahagi ng seryeng ito ng mga tala, sinusuri ang hamon sa pagitan ng "modernong pag-unlad" at "espiritwal na pagka-orihinal" sa mga banal na lungsod. Ang may-akda, habang pinupuna ang pagiging dominante ng matatayog na konstruksyon sa skyline ng Mosque ng Propeta, ay naniniwala na ang Medina ay dapat maging isang "lungsod ng peregrinasyon na may modernong imprastraktura," hindi isang "modernong lungsod na naglalaman lamang ng isang lugar ng peregrinasyon sa kanyang puso." Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga modelo ng pamamahala ng lungsod sa Mashhad, Vatican, Jerusalem, at Benares, binibigyang-diin niya ang pangangailangan na tukuyin ang maraming antas ng mga sagradong hangganan at pigilan ang labis na komersyalisasyon sa gitnang-gitna ng lungsod.
Ang kasulatang ito, sa pamamagitan ng paglalahad ng 10 pangunahing prinsipyo para sa patakarang panlungsod, ay nagmumungkahi ng mga praktikal na solusyon tulad ng matalinong pamamahala ng populasyon, pagpapanumbalik ng mga landas ng makasaysayang salaysay gamit ang teknolohiyang "augmented reality," at paggamit ng arkitektura na naaayon sa pagkakakilanlan ng Hijaz. Ang pangmatagalang layunin ng modelong ito ay ang paglikha ng isang matalinong balanse kung saan ang teknolohiya at modernisasyon, sa halip na pahinain ang espiritwal na diwa, ay maglilingkod sa pagpapalalim ng karanasan ng peregrinasyon at pagpapanatili ng makasaysayang alaala ng Ummah ng Islam.
............
328
Your Comment