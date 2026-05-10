Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pagsasalamin ng Babala ng Hukbong-Dagat ng Sepah Tungkol sa Pag-atake sa mga Tanker ng Langis at Barko ng Iran sa Associated Press.
Associated Press: Noong Sabado, nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy na ang anumang pag-atake sa mga tanker ng langis o komersyal na barko ng Iran ay tutugunan ng isang "malaking pag-atake" laban sa isa sa mga base ng Amerika sa rehiyon, pati na rin sa mga barko ng kaaway; ito ay sa kabila ng patuloy na tila pagpapatupad ng isang marupok na tigil-putukan.
Samantala, inanunsyo ng Bahrain, ang bansang nagho-host ng rehiyonal na punong-tanggapan ng US Navy, na dinakip nito ang dose-dosenang tao dahil sa mga akusasyon ng pakikipag-ugnayan sa IRGC. Ang pagbanggit sa Bahrain sa balitang ito ay nagpapalakas sa posibilidad na ang base na tinutukoy ng IRGC Navy ay ang base ng Amerika sa Bahrain.
