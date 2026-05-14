Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Xi: Kung magkakamali ang Amerika tungkol sa Taiwan, magkakaroon ng digmaan.
Ang Pangulo ng Tsina, sa kanyang pakikipagpulong sa kanyang katapat na Amerikano sa Beijing, ay nagbigay babala tungkol sa anumang kilos ng Washington patungkol sa Taiwan, sinabi na ang anumang pagkakamali ng Amerika ay maaaring humantong sa komprontasyon ng Amerika at Tsina.
Binigyang-diin ni Xi Jinping na “ang kasarinlan ng Taiwan ay hindi umaayon sa kapayapaan sa Taiwan,” at nagpatuloy, “Ang tamang pagharap sa isyu ng Taiwan ay makakatulong sa pagpapanatili ng ugnayang bilateral sa pagitan ng Tsina at Estados Unidos.”
