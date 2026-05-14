  1. Home
  2. serbisyo
  3. Iran

Pahayag ni Araqchi sa Pulong ng mga Ministrong Panlabas ng mga Bansang Miyembro ng BRICS; Walang Solusyong Militar para sa Iran

14 Mayo 2026 - 12:31
News ID: 1814248
Pahayag ni Araqchi sa Pulong ng mga Ministrong Panlabas ng mga Bansang Miyembro ng BRICS; Walang Solusyong Militar para sa Iran

Pahayag ni Araqchi sa Pulong ng mga Ministrong Panlabas ng mga Bansang Miyembro ng BRICS; Walang Solusyong Militar para sa Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayag ni Araqchi sa Pulong ng mga Ministrong Panlabas ng mga Bansang Miyembro ng BRICS; Walang Solusyong Militar para sa Iran.

Ang aking bansa, sa loob ng mas mababa sa isang taon, ay dalawang beses na naging target ng marahas at ilegal na pagsalakay mula sa Estados Unidos at Israel. Ang mga pag-atake laban sa ating mga mamamayan ay binigyang-katwiran sa pamamagitan ng mga huwad na paratang na salungat sa maingat na pagtatasa ng International Atomic Energy Agency at maging sa mga pagtataya ng sarili mismong mga ahensyang paniktik ng Estados Unidos

Walang anumang solusyong militar para sa anumang usaping may kinalaman sa Iran. Hinding-hindi yumuyuko ang mga Iranians sa harap ng anumang presyon o banta

Hinihiling ng Iran sa mga bansang kasapi ng BRICS at sa lahat ng responsableng miyembro ng internasyonal na komunidad na tahasang kondenahin ang paglabag ng Estados Unidos at Israel sa pandaigdigang batas, kabilang ang kanilang ilegal na agresyon laban sa Iran; at pigilan ang pulitikal na panghihimasok sa mga internasyonal na institusyon.

..........

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha