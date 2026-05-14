Punong Ministro ng Hapon: Sa pahintulot ng Iran, isang barkong Hapones ang nakalampas sa Kipot ng Hormuz

14 Mayo 2026 - 12:36
News ID: 1814256
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-

Sanae Takaichi:

Isang barkong kaugnay ng Hapon na naantala sa Golpo Persiko ay matagumpay na nakalampas sa Kipot ng Hormuz noong ika-14 ng Mayo at ngayon ay patungong Hapon

Nagsagawa ang pamahalaan ng Hapon ng iba’t ibang koordinasyon para sa pagdaan ng barko, kabilang ang direktang pakikipag-ugnayan kay Masoud Pezeshkian, gayundin ang mga pagsisikap ni Ministro ng Ugnayang Panlabas Motegi sa pakikipagtulungan ng embahada ng Hapon at iba pang mga panig.

