Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Punong Ministro ng Hapon: Sa pahintulot ng Iran, isang barkong Hapones ang nakalampas sa Kipot ng Hormuz.
Sanae Takaichi:
Isang barkong kaugnay ng Hapon na naantala sa Golpo Persiko ay matagumpay na nakalampas sa Kipot ng Hormuz noong ika-14 ng Mayo at ngayon ay patungong Hapon
Nagsagawa ang pamahalaan ng Hapon ng iba’t ibang koordinasyon para sa pagdaan ng barko, kabilang ang direktang pakikipag-ugnayan kay Masoud Pezeshkian, gayundin ang mga pagsisikap ni Ministro ng Ugnayang Panlabas Motegi sa pakikipagtulungan ng embahada ng Hapon at iba pang mga panig.
