Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Jerusalem Post: Patuloy na Pinapalakas ng mga Houthis (Ansarallah) ang Kanilang Arsenal Gamit ang mga Bagong Bahaging Gawa sa Iran.
Batay sa ulat ng Conflict Armament Research (CAR), ang mga elektronikong bahagi na ginamit sa mga kamakailang pag-atake ay ginawa sa loob ng nakalipas na dalawang taon. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga network ng suplay para sa paglilipat ng kagamitan ay malakas at tuluy-tuloy, at ang mga Houthis ay patuloy na nasusuplayan ng mga bagong sistema.
Kabilang sa mga sandatang ito ang mga anti-ship missile, surface-to-air missile, at ballistic missile, na nagpapakita na ang mga Houthis ay nagtataglay na ngayon ng malawak na hanay ng mga advanced na kakayahang umatake.
