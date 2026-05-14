Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Amerikanong Magasing The Nation: Ang Krisis sa Hormuz ay Naiiba sa Lahat ng Iba Pang Krisis sa Langis.
Ang Israel at Estados Unidos, sa pamamagitan ng pagsalakay sa Iran, ay nagdulot ng kawalan ng katatagan sa Golpo Persiko at sa pandaigdigang suplay ng langis at natural na gas para sa isang hindi tiyak na hinaharap.
Ang ilegal na digmaang ito ay lumikha ng isang walang-kaparis na krisis. Sa kasalukuyan, ang pagsasara ng Kipot ng Hormuz ay nag-alis ng 11 hanggang 13 porsyento ng pandaigdigang pamilihan ng langis araw-araw, na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng panggatong.
Ang mga bansa tulad ng Pilipinas at Bangladesh ay nagdeklara ng pambansang kalagayang pang-emerhensiya dahil sa pagkaubos ng kanilang mga reserba ng panggatong, na humantong sa pagtigil ng mga planta ng kuryente at pagkabalam ng sistema ng transportasyon.
