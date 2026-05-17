Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Nag-deploy ang Britanya ng Bagong Sistema Laban sa Drone sa Gitnang Silangan.
Nagbigay ang Britanya ng bagong sistemang misil laban sa drone na mababa ang gastos sa puwersang panghimpapawid ng kanilang Royal Air Force sa Gitnang Silangan.
Ang bagong sistemang ito ay nagbigay-kakayahan sa puwersang panghimpapawid ng Britanya na makaharang at makapuksa ng mga target sa mas mababang halaga kumpara sa mga karaniwang misil na air-to-air.
Sa pagpasok ng mga advanced na sistema ng tumpak na pag-target, ang mga karaniwan at murang roket, na dati ay pinapaputok nang walang direksyon o paggabay, ay nagiging mga smart missiles na may kakayahang tumama sa tiyak na punto gamit ang laser-locking technology.
