Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Punong Ministro ng India, Binawasan ang Bilang ng Sasakyang Pang-escort para Makatipid sa Panggatong.
Ayon sa isang ulat ng Reuters:
Isang mapagkakatiwalaang source ang nagpahayag na si Narendra Modi ay nag-utos na paliitin ang laki ng kanyang convoy ng mga escort bilang isang simbolikong hakbang upang tugunan ang krisis sa enerhiya.
Ang administrasyon ni Modi ay nagsisikap na bawasan ang pasanin sa pananalapi dulot ng pag-aangkat ng enerhiya sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kultura ng pagtitipid. Umaasa ang mga opisyal ng Delhi na ang hakbang na ito ng Punong Ministro ay magpapadala ng isang malakas na mensahe sa iba pang mga sangay ng gobyerno at sa mga mamamayan upang i-optimize ang pagkonsumo sa gitna ng kasalukuyang krisis.
..........
328
Your Comment