Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Inilantad ang Pangalawang Base ng Israel sa Iraq.
Nabalita sa pahayagang Americano na The New York Times ang pagkakaroon ng dalawang lihim na instalasyong militar ng Israel sa kanlurang disyerto ng Iraq (malapit sa hangganan ng Syria).
Ang base militar na ito ay ginamit noong 2025 upang suportahan ang mga operasyong militar (militar na teroristang panggagahasa) laban sa Iran.
