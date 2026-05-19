Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Ministro ng Pananalapi ng Alemanya: Ang digmaan laban sa Iran ay nagdudulot ng napakalaking pinsala sa pandaigdigang ekonomiya.
Si Lars Klingbeil, Pangalawang Kansilyer at Ministro ng Pananalapi ng Alemanya, sa bisperas ng pulong ng mga ministro ng pananalapi ng Group of Seven sa Paris:
Ang digmaan laban sa Iran ay hindi lamang isang malubhang banta sa pandaigdigang ekonomiya, kundi nagdudulot din ng napakalaking pinsala sa pag-unlad pang-ekonomiya. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang tuluyang wakasan ang digmaan, maitatag ang katatagan sa rehiyon, at matiyak ang kalayaan ng mga rutang pandagat. Pinipili namin ang pakikipagtulungan kaysa paghaharap.
Ang kalagayang ito ay higit pang nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging “mas independiyente at mas matatag” ng Alemanya at Europa, lalo na sa larangan ng mga hilaw na materyales, enerhiya, at mga kadena ng suplay.
Inaasahang dadalo rin sa mga pag-uusap sa Paris ang mga ministro ng pananalapi ng Brazil, India, Timog Korea, at Kenya.
...........
328
Your Comment