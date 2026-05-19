Video|Inilabas na video ng sandali ng pag-hijack sa isang bangka ng plota ng "Al-Sumud" ng mga sundalong Zionista

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Inilabas na video ng sandali ng pag-hijack sa isang bangka ng plota ng "Al-Sumud" ng mga sundalong Zionista.
Ipinapakita sa video na kinuha mula sa loob ng isa sa mga bangka ng plotang "Al-Sumud" na matapos ang 40 minuto ng paghabol, nakapasok na ang mga sundalo ng rehimeng Zionista sa sasakyang pandagat na nagtatangkang basagin ang blockade sa Gaza.
Ipinapakita ng video ang mga komando ng ika-13 plota ng hukbong pandagat ng rehimeng Zionista habang sapilitang pumapasok at inaagaw ang nasabing barko.
Inihayag ng mga tagapag-organisa ng "Global Al-Sumud Flotilla" na hinarang ng mga barkong militar ang ruta ng konboy na ito sa dagat, at ang mga sundalo ng rehimeng Zionista ay nagsagawa ng operasyon upang pasukin at sakupin ang mga bangkang kabilang sa plota.
