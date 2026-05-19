Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:-
Ang pagbangon ng Iran ay katugunan sa panalangin ng mga malalaya sa mundo / Ang pandaigdigang kawalang-katarungan ay hindi magtatagal dahil sa biyaya ng Iran.
Si "Arabella Mangan-Cabias," isang Pilipinang pari, ay tumukoy sa karahasan ng rehimeng Zionista at nagpahayag na natagpuan niya ang katugunan sa kanyang mga panalangin matapos ang makapangyarihang tugon ng Islamic Republic sa rehimeng ito. Tungkol dito, sinabi niya: "Natagpuan ko ang sagot sa tanong na ito nang ang Iran ay buong-lakas na bumangon at nagbigay ng depensibo at walang-kaparis na tugon sa Israel; doon ko sinabi, 'Panginoon, natupad ang lahat ng aking mga panalangin at hangarin.'"
Binigyang-diin niya na ang paninindigan ng Iran ay hindi batay sa pansariling interes kundi para sa lahat ng biktima ng kawalang-katarungan sa mundo, at idinagdag: "Dahil sa kapangyarihan ng Iran, hindi na nila [ang Amerika at Zionismo] maaaring maging mapanakupil magpakailanman sapagkat ang mga imperyo ay hindi nagtatagal... Ang ginawa ng Iran ay nagbigay ng tapang na manindigan sa mga duwag na walang lakas na sumigaw."
...........
328
Your Comment