Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Impormasyon ng Amerika: Mabilis na Binubuo ng Iran ang Kakayahan nitong Militar
Ayon sa ulat ng CNN, ipinakikita ng mga pagtatasa ng intelihensiya ng Amerika na mas mabilis kaysa sa inaasahan ang Iran sa muling pagtatayo ng base nitong industriyang militar, at ipinagpatuloy na nito ang produksyon ng mga drone.
"Sa loob ng anim na linggong tigil-putukan na nagsimula noong unang bahagi ng Abril, ipinagpatuloy ng Iran ang bahagi ng produksyon nito ng drone, na nagpapakita na mabilis nitong binubuo ang ilan sa mga kakayahang militar na humina dahil sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel" - ito ay bahagi ng ulat ng CNN ngayon batay sa pahayag ng "dalawang mapagkukunang pamilyar sa mga pagtatasa ng intelihensiya ng Estados Unidos."
Ayon sa ulat na ito na batay sa apat na mapagkukunang pamilyar sa usapin, "Ang muling pagtatayo ng mga kakayahang militar, kabilang ang pagpapalit sa mga missile site, launching system, at kapasidad ng produksyon ng mga pangunahing weapons system na nawasak sa panahon ng digmaan, ay nangangahulugan na kung ipagpatuloy ng Amerika ang pambobomba, ang Iran ay mananatiling isang malaking banta sa mga kaalyado ng Washington sa rehiyon."
