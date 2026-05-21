Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Al Jazeera: Ang mga Iranian ay humihingi ng katarungan para sa kanilang mga martir
Iniulat ng Al Jazeera noong Huwebes na ang mga mamamayang Iranian, tulad ng kanilang mga opisyal, ay itinuturing ang mga pag-atake sa mga pasilidad na pang-edukasyon bilang "isang sistematikong digmaan laban sa sangkatauhan."
Ang correspondent ng Al Jazeera, na nasa Hormozgan, ay nagsalita tungkol sa patuloy na pagluluksa ng mga mamamayang Iranian dahil sa krimen ng mga Amerikanong mananalakay sa paaralan ng Minab, at nagpahayag na maririnig mula sa mga mamamayang Iranian ang "panawagan para pananagutan at katarungan" para sa mga napatay.
