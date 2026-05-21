Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Newsweek: Ang digmaan ni Trump ay maaaring sa huli ay itulak si [Ayatollah] Mojtaba Khamenei patungo sa sandatang nukleyar
Habang paulit-ulit na binibigyang-diin ni Trump na ang pagpigil sa Iran na makakuha ng sandatang nukleyar ay isa sa mga pangunahing layunin ng digmaan, ang bagong lider ng Iran ay maaaring piliin nang eksakto ang landas patungo sa sandatang nukleyar dahil sa digmaang ito.
Sa loob ng mga dekada, ibinase ng mga opisyal ng Iran ang kanilang pagtanggi sa pagsisikap na makakuha ng sandatang nukleyar sa isang fatwa na inilabas ni [Martir] Ayatollah Ali Khamenei.
Sa kasalukuyan, ang digmaang ito ay hindi nagresulta sa pagbabago ng rehimen sa Iran, at tila ang batang lider ng Iran ay mayroon na ngayong parehong pampulitika at relihiyosong awtoridad upang maglabas ng bagong fatwa.
Sa kabila ng mga pag-atake ng Amerika at Israel mula noon hanggang ngayon, pinanatili pa rin ng Iran ang kakayahan nitong nukleyar.
