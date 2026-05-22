Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:-
اللهُمَّ اغْفِرْ لِمَيتَنَا وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
رَكِبْ مِّنْ زُلْهَ وَوَسِعْ مُدْخَلَهُ وَالْمَعْلَةُ بِالْمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالْبَرَدِ
وَثَقْهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْتَقَى الْقَوْبُ الْأَبِيضُ مِنَ الدَّنْسِ
خادم أهل البيت (عليهم السلام)
مُبْلِغُ دَاعِيَّةٌ مُرْبُّ مُلْهِمًا
BILANG MAPAGMAHALING ALAALA
NG YUMAONG
USTADZ
JAIDE IBRAHIM.
ISANG DEBOTONG TAGAPAGLINGKOD NG AHLUL BAYT (A.S.)
Isang pambihirang Muballigh, isang mapagkumbabang tagapagturo, at isang gabay na liwanag sa Shia community sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao.
Ang kanyang tinig ay naghatid ng mensahe ng katotohanan, ang kanyang puso ay nagdala ng pagmamahal sa Ahlul Bayt (a.s.), at ang kanyang buhay ay patunay ng pananampalataya, kababaang-loob, at walang pag-iimbot na paglilingkod.
ISANG LEGASYA NG PAGLILINGKOD. ISANG BUHAY NA MAY KAHULUGAN. ISANG PUSONG PARA SA UMMAH.
ISANG NAKAKABILIB NA MUBALLIGH
Inialay niya ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng mensahe ng Ahlul Bayt (a.s.) nang may karunungan, katapatan, at pagmamahal.
ISANG TAGAPAGTURO SA MARAMI
Siya ay isang kapatid, isang guro, at isang tagapagturo na nagbigay-inspirasyon sa hindi mabilang na kabataang Shia na lumago sa pananampalataya at paninindigan.
ISANG PUSONG MAPAGKUMBABA
Ang kanyang kababaang-loob, pasensya, at kabutihan ay nag-iwan ng pangmatagalang impluwensya sa lahat ng nakakilala sa kanya.
ISANG TAGAPAGLINGKOD NG KOMUNIDAD
Walang kapagurang nagtrabaho para sa pagkakaisa, edukasyon, at kapakanan ng Shia community sa buong Mindanao.
GABAY SA SHIA COMMUNITY SA BUONG MINDANAO
Lalo na sa:
· Kapuluan ng Tawi-Tawi
· Lungsod ng Zamboanga
· at iba pang lugar sa Mindanao
Ang aming mahal na Guru Jaide, na ang gawain sa pagpapalaganap ng mensahe ng Ahlul Bayt (a.s.) ay walang katulad na pambihira, ay nakasalamuha at nakahikayat ng maraming buhay sa iba't ibang rehiyon. Siya ay hindi lamang isang kahanga-hangang relihiyosong pigura kundi isa ring kapatid na tagapagturo. Ang kanyang kababaang-loob at walang kapagurang pagsisikap sa pagtataguyod ng kapakanan ng Shia community ay mananatiling nakaukit sa aming mga puso.
SIYA AY MANANATILING ALALALA BILANG ISANG TAGAPAGTURURO, GABAY, AT KAIBIGAN.
Nawa'y pagkalooban siya ni Allah (صلى الله عليه وسلم) ng pinakamataas na antas sa Paraiso at muli kaming pagsama-samahin siya at ang Ahlul Bayt (علیهم السلام)
