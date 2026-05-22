Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-China: Ang anumang mga kaayusan pagkatapos ng digmaan sa Gaza ay dapat igalang ang kagustuhan ng mamamayang Palestino
Ipinahayag ng Permanent Mission ng China sa Nagkakaisang mga Bansa:
Hinihiling namin sa Israel na ganap na sumunod sa kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza.
Ang anumang mga kaayusan at pagpaplano para sa Gaza pagkatapos ng digmaan ay dapat igalang ang kalooban at kagustuhan ng mamamayang Palestino.
Binibigyang-diin namin ang pangangailangan na alisin ang mga paghihigpit na ipinatutupad sa pagpasok ng tulong at agad na magbigay ng pahintulot para sa pagpasok ng mga gamot, gasolina, at kagamitan sa pansamantalang tirahan (shelter) sa Gaza.
..........
328
Your Comment