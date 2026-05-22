Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Washington Post: Ang pangunahing pasanin ng pagtatanggol sa Israel sa digmaan ay nasa balikat ng Amerika
Pahayagang Washington Post: Ayon sa pagtatasa ng Pentagon, ang Amerika ay nawalan ng malaking bahagi ng imbentaryo nito ng mga pinaka-advance na missile defense interceptor sa panahon ng digmaan sa Iran, at gumamit ng higit pa sa mga defensive missile na ito kaysa sa Israel upang ipagtanggol sila.
Ayon sa tatlong Amerikanong opisyal, ang pagbabawas na ito ng American missile defense sa rehiyon ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalaki ang pasanin ng pagtatanggol sa Israel laban sa mga Iranian missile na pinasan ng Amerika.
Nagpaputok ang Amerika ng higit sa 200 THAAD interceptor sa pagtatanggol sa rehimeng Zionist, na halos kalahati ng kabuuang imbentaryo ng Pentagon.
