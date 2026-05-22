Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Pahayagang Hapones: Maaaring ipatupad ng Iran ang soberanya nito sa mga internet cable sa ilalim ng Kipot ng Hormuz sa pamamagitan ng pagpigil sa maintenance operations, nang hindi direktang tinatarget ang mga ito
Isinulat ng Japan Times:
Kabilang sa mahahalagang kagamitan sa komunikasyon na dumadaan sa Kipot ng Hormuz ang isa sa mga sanga ng AAE-1 cable (Asia, Africa, Europe) na nag-uugnay sa mga punto mula Hong Kong hanggang Italya at Pransiya.
Ang datos na ipinapadala sa pamamagitan ng mga kableng ito ay kinabibilangan ng mga video, email, social network, financial transaction, at komunikasyon ng gobyerno.
Maaaring direktang atakihin ng Iran ang mga kable, o hadlangan ang mga kumpanya ng cable mula sa pagsasagawa ng mga operasyon, maging para sa maintenance o pag-install ng mga bagong cable.
Hindi napigilan ng mga Amerikanong militar ang mga operasyon ng Iran mula sa mahabang baybayin ng bansang ito sa Golpo Persiko, at pinanatili ng Tehran ang "makabuluhang kakayahan nitong militar."
..........
328
Your Comment