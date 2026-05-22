Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Financial Times: Ang mga kumpanya sa pabahay sa Britain ay nalugi ng 8 bilyong pounds dahil sa digmaan sa Iran
Ang market value ng kabuuang malalaking kumpanya sa pabahay na nakarehistro sa Britain ay bumagsak ng higit 8 bilyong pounds (higit sa isang-katlo ng kabuuang market value nila) mula nang magsimula ang digmaan sa Iran noong ika-28 ng Pebrero.
Ang pagsasara ng Kipot ng Hormuz ay lubhang nagpataas ng presyo ng mga petrolyong derivative na ginagamit sa konstruksyon (tulad ng mga insulator at heating equipment), at ang pagtalon sa presyo ng enerhiya ay nagpalala ng inflation; ito ay nagdulot ng pagkaantala sa pagbaba ng interest rates at pagtaas ng gastos sa mortgage.
