Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Tatlong buwang kabiguan ni Trump sa digmaan laban sa Iran
Iniulat ng Reuters sa isang ulat na tumaas ang mga pagdududa tungkol sa kakayahan ni Trump na makamit ang geopolitical victory laban sa Iran.
Batay sa ulat na ito, sa kabila ng malawakang pag-atake ng Amerika at Israel, ang kontrol ng Iran sa Kipot ng Hormuz, ang patuloy na paglaban ng Tehran sa pagbibigay ng nuclear concessions, at ang pananatili ng political structure ng Islamic Republic ay nagpataas ng mga pagdududa tungkol sa kakayahan ni Trump na gawing isang geopolitical victory ang mga tactical successes.
..........
328
Your Comment