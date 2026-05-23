Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Ano ang dahilan ng pagsisiwalat ng paglalakbay ni Netanyahu sa UAE?
Isinulat ng Middle East Eye:
Sinadya ni Netanyahu na gawing pampubliko ang pagpupulong na ito upang ipakita na may mga kaalyado ang Tel Aviv sa Arab world at ang relasyon nito sa UAE ay nananatili sa kabila ng mga krimeng ginawa ng rehimeng ito sa Gaza.
Ang pagsisiwalat na ito ay higit na nakinabang kay Netanyahu, dahil siya ay nahaharap sa pampulitika at judicial pressures sa loob ng mga okupadong teritoryo at kailangang ipakita ang kanyang sarili bilang isang matagumpay na lider. Ngunit para sa UAE, ang pagiging pampubliko ng naturang relasyon ay nakakabahala.
