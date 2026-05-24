Video| Tunog ng "Ali Maula" sa puso ng kontinente ng Africa / Natatanging pagdiriwang ng Eid al-Ghadir sa mga katutubo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:- Tunog ng "Ali Maula" sa puso ng kontinente ng Africa / Natatanging pagdiriwang ng Eid al-Ghadir sa mga katutubo.
Ito ay hindi Najaf o Iran; ito ay bahagi ng kontinente ng Africa kung saan ang mga katutubong tao nito ay nagtipon-tipon kasama ang kanilang tradisyonal na kasuotan, sibat, at kalasag upang ipagdiwang ang isa sa pinakamalaking banal na pista sa paraan ng kanilang sariling kultura.
Sa video na ito, ang tagapagsalita ng grupong ito, sa pamamagitan ng simbolikong muling pagtatanghal ng pangyayari sa Ghadir Khumm at pagtaas ng kamay ng isa sa mga naroroon, ay binibigkas ang tanyag na sermon ng Propeta ng Islam (Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala).
Ang sabay-sabay at masigasig na sigaw ng "Ali Maula... Ali Maula" kasama ang tradisyonal na sayaw ng mga taong ito ay naglalarawan ng isang kahanga-hanga at kapani-paniwalang tanawin ng impluwensya at pagpapatuloy ng mensahe ng Ghadir sa malalayong sulok ng mundo, na tumawid sa heograpikal at kultural na mga hangganan.
