Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan-: Balitang ABNA24 :- Kahilingan ng mga naulilang pamilya sa Punong Ministro ng Britanya: Ipagbawal ang social media para sa mga wala pang 16 taong gulang.!
Isang grupo ng mga magulang na British na nawalan ng kanilang mga anak dahil sa nakapipinsalang nilalaman ng cyberspace, sa kanilang pakikipagkita kay Keir Starmer (Punong Ministro ng Britanya) ay humiling ng legal na pagbabawal sa social media para sa mga kabataang wala pang 16 taong gulang.
Inihambing ng mga pamilyang ito ang mga higanteng teknolohiya sa malalaking kumpanya ng tabako, at inakusahan ang mga digital platform na, sa kabila ng kaalaman nila sa nakamamatay na panganib ng kanilang mga algorithm, ay isinasakripisyo ang kalusugang pangkaisipan ng mga bata para sa kapakanan ng kita. Hiniling nila sa gobyerno ng Britanya na magpatupad ng mahigpit na batas laban sa mga kumpanyang ito upang maiwasan ang mga katulad na trahedya.
