Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan-: Balitang ABNA24 :- Kontrobersya sa pagpapalaya sa mga manggagahasa ng mga tin-edyer na babae sa England.
Ang pagpapalabas ng utos ng pagpapalaya para sa dalawang manggagahasa na sumailalim sa pang-aabuso sa dalawang batang babae na may edad 14 at 15 ay nagpagulat sa pangkalahatang publiko ng Britanya.
Habang ang pangkalahatang publiko ay umaasa ng pinakamabibigat na parusa para sa mga taong ito, pinahintulutan sila ng hukom ng kaso sa pamamagitan ng kanyang utos na bumalik sa kanilang mga tahanan nang hindi lumilipas ang anumang oras sa bilangguan.
Ang hatol na ito ay labis na nakakagulat kaya pinilit pa nitong mag-react ang Punong Ministro ng Britanya.
Ngayon, dahil sa walang uliran na panggigipit ng media at malawakang protesta, napilitan ang Attorney General na ipadala ang kaso sa Court of Appeal.
...............
328
Your Comment