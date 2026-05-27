Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan-: Balitang ABNA24 :- Bagong kampanya ng boycott sa Egypt at Jordan kasabay ng Eid al-Adha.
Sinimulan ng kilusang boycott sa Egypt at Jordan ang isang bagong kampanya ng kamalayan upang ipagpatuloy ang boycott sa mga chain ng restaurant at pandaigdigang kumpanyang kumakampi sa rehimeng Sionista sa panahon ng Eid al-Adha.
Layunin ng kampanyang ito na bigyang-diin ang pagpapatuloy ng popular at pang-ekonomiyang panggigipit laban sa mga kumpanyang sumusuporta o kumakampi sa pananakop at mga krimen ng rehimeng Sionista.
Hiniling ng mga tagapag-ayos ng kampanyang ito sa mga mamamayan na umiwas sa pagbili ng mga produkto at serbisyo ng mga kumpanyang sakop ng boycott kahit sa mga araw ng pista, at sa pamamagitan ng pagpili ng mga lokal na alternatibo ay ipakita ang kanilang suporta sa mga mamamayan ng Palestine at Gaza.
