Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Krisis ng pagbaha ng Euphrates sa Syria; libu-libong ektarya ng lupa ang nawasak at mga pamilya ang nalipat
Malalawak na bahagi ng suburb ng Deir ez-Zor at Raqqa sa Syria ay lumubog sa tubig kasunod ng aksyon ng Turkey na buksan ang mga pintuan ng Ataturk Dam at ang hindi pa naganap na pagbaha ng Euphrates River. Ang matinding bahang ito, bukod sa paglubog sa mga trigohan bago pa man anihin, ay nagdulot din ng pagkasira ng mga vital na istasyon ng inuming tubig at malawakang pinsala sa mga pasilidad ng serbisyo.
Ang kalamidad na ito ay nagresulta sa pagkalipat at pagkasira ng libu-libong pamilyang Syrian na sumilong sa pansamantalang evacuation centers sa napakahirap na kondisyon. Ayon sa datos, humigit-kumulang 24 libong ektarya ng lupang pang-agrikultura ang nawasak at ang pagkubkob sa mga lungsod dahil sa baha ay nagpapatuloy, samantalang ang ipinadalang tulong pang-emergency ay napakakaunti at kulang sa laki ng krisis.
