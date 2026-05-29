Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Araqchi: Nakipag-usap kami sa Oman tungkol sa hinaharap na pamamahala ng Strait of Hormuz
Kalihim ng Ugnayang Panlabas:
Sa isang napakamakabuluhang komunikasyon kay G. Badr al-Busaidi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Oman, ipinahayag ko ang pagkakaisa ng Iran sa Oman laban sa anumang banta.
Kami ay nag-usap tungkol sa Strait of Hormuz at sa hinaharap na pamamahala nito sa loob ng balangkas ng mga responsibilidad ng soberanya at internasyonal na batas. Tinatanggap namin ang pakikipagkonsulta sa lahat ng karatig bansa.
Ang pag-abot sa isang pangwakas na kasunduan ay nakasalalay sa pagtigil ng mapang-abusong diskarte at pabago-bago at magkasalungat na mga posisyon mula sa panig ng Amerika. Ang Iran ay seryoso at matatag sa pagtataguyod ng kanyang mga karapatan at lehitimong interes.
