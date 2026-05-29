Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtorture at pang-aabuso sa mga mamamayang Pranses ng mga Zionist / Naghain ng kaso ang Paris laban sa Israel
Inihayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng France na batay sa ulat ng konsul heneral ng bansa, ang mga mamamayang Pranses sa mga detention center ng Israel ay pinailalim sa sekswal na pag-atake, pambubugbog, matinding lamig, at paulit-ulit na pang-iinsulto. Idiniin ni Barrot na ang mga pagkilos na ito ay krimeng kriminal at ipinadala ang kaso sa tanggapan ng tagausig.
Sinuportahan din ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng France ang posisyon ng Italy, at hiniling na patawan ng European Union ng sanction si Itamar Ben-Gvir. Ilang araw na ang nakalipas, inilarawan ng Punong Ministro ng France ang pag-uugali ng mga Zionist sa mga aktibista sa Gaza bilang "kakila-kilabot."
