Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analyst na Palestinian: Ang mga lansangan ng Arab world ay dapat maging larangan ng suporta para sa Palestine.
Idiniin ni Bassam Abu Sharif, analyst na Palestinian, na binanggit ang patuloy na mga aksyon ng Zionist regime laban sa mga Palestinian sa West Bank at Gaza, ang pangangailangan para sa seryosong pagkilos ng mga Arabong bansa upang suportahan ang sambayanang Palestinian.
Sinabi niya sa isang panayam sa pahayagang "Rai Al-Youm": Ang malawakang pagdalo ng mga Iranian sa pagprotesta laban sa mga plano ng Amerika at ng Zionist regime ay isang matagumpay na halimbawa ng pagkakaisa ng mamamayan at maaaring maging huwaran para sa mga Arabong bansa.
Idinagdag ni Abu Sharif: Ang mga lansangan ng mga Arabong bansa ay dapat ding maging tanghalan ng pagsuporta sa sambayanang Palestinian at paghingi ng pananagutan sa harap ng kasalukuyang mga pag-unlad.
