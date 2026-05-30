Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Propesor ng Ben-Gurion University: Ang Israel ay pumasok na sa yugto ng "Apartheid."
Si Oren Yiftachel, propesor ng political geography sa Ben-Gurion University, na pinupuna ang mga patakaran ng Zionist regime ay nagpahayag na ang rehimeng ito ay lampas na sa yugto ng "ethnocratic system" at ngayon ay umabot na sa antas ng "Apartheid" o racial segregation.
Binanggit din niya ang ilang mga aksyon ng rehimeng ito bilang krimen sa digmaan, at binalaan ang tungkol sa paglala ng makataong kalagayan ng mga Palestinian sa Gaza, West Bank, at ilang lugar sa loob ng mga sinasakop na teritoryo.
..........
328
Your Comment