Video| Sino ang ipinagtatanggol ng Egypt laban sa UAE?!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sino ang ipinagtatanggol ng Egypt laban sa UAE?!
Sinabi ng Egyptian media activist na si Taysir Mahmoud: "Ako ay isang Egyptian at tatayo ako sa likod ng aking bansa sa anumang desisyon na gagawin nito.
Ngunit mayroon akong isang maliit na punto; sino ang iyong ipinagtatanggol mula sa UAE? Laban sa Iran. Ngunit sa gitna ng mga pandepensang mandirigmang ito, mayroon ding mga nakakasakit na misayl, ibig sabihin, ito ay nasa isang estado ng digmaan.
Sino ang iyong kinakalaban? Ang Iran? Ang Iran na tumayo laban kanino? Laban sa Amerika at Israel."
