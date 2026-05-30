Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :59 bilyong dolyar na pinsala ng mamamayang Amerikano dahil sa military aggression laban sa Iran.
Ipinapakita ng isang bagong labas na ulat na ang mga Amerikano ay gumastos ng karagdagang 59 bilyong dolyar para sa gasolina mula nang simulan ni Donald Trump ang digmaan laban sa Iran, at ang mga karagdagang gastos na ito ay pumawi sa average tax refund ngayong taon.
Tinantiya ni Mark Zandi, punong ekonomista ng Moody's, na ang pagtaas ng mga gastos na ito ay humigit-kumulang 450 dolyar bawat sambahayan ng Amerikano, na pangunahing kinabibilangan ng gasolina, sinundan ng diesel, at ang implicit na halaga ng jet fuel sa mas mataas na gastos sa eroplano.
Ipinahula rin ni Zandi na kung hindi magtatapos agad ang digmaan, ang mga mamimiling Amerikano ay mapipilitang maging mas maingat sa kanilang paggastos dahil sa pinansiyal na presyon, at ito ay magbabanta sa mahina nang ekonomiya.
Isang katulad na babala ang lumabas sa ulat ng Goldman Sachs, na nagsasabing inaasahan ng investment bank na ang mga problemang dulot ng mas mataas na implasyon ay makakaapekto sa paglago ng gastusin para sa nalalabing bahagi ng taon.
