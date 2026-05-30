Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dinala ng mga Muslim ang pagdiriwang ng Eid al-Adha sa gitna ng London.
Ang Trafalgar Square sa London ngayong (Sabado) sa isang maringal na seremonya ay naging tanghalan ng pagpapakita ng kulturang Islam, pagkakaisang panlipunan, at masugid na presensya ng mga Muslim sa pagdiriwang ng pinagpalang Eid al-Adha.
Ang Trafalgar Square, na karaniwang lugar ng malalaking pambansa at kultural na kaganapan sa London, ngayon ay nagkaroon ng kulay at amoy ng pagdiriwang. Ang tinig ng pagbigkas ng Quran, pagsasagawa ng mga programang pangkultura, maraming food stalls, likhang-kamay, libro, kasuotan, Islamikong kaligrapya, pagpinta sa mukha ng mga bata, at mga aktibidad pampamilya ay nagbigay ng kakaibang kapaligiran sa isa sa mga pinakatanyag na plasa ng kabiserang lungsod ng Inglatera.
..........
328
Your Comment