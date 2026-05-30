Video| Bakit ang kasunduan ni Trump sa Iran ay nauuwi sa kahihiyan ng Amerika?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bakit ang kasunduan ni Trump sa Iran ay nauuwi sa kahihiyan ng Amerika?.
Gerard Baker, senior editor ng Wall Street Journal:
Ang kasunduang nasa mesa ay walang iba kundi ganap na kahihiyan para kay Trump.
Napilitan si Trump na ipakita ang pagkatalo laban sa Iran bilang tagumpay upang mailigtas ang kanyang dignidad.
Ang katotohanan ay, pagkatapos ng lahat ng tensyong ito, patuloy na kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz...
..........
328
Your Comment