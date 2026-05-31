Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ulat ng Zionist media tungkol sa pagbabago ng estratehiya ng Mossad laban sa Iran
Ang pahayagang Israel Hayom ay nag-claim na ang Mossad ay lumikha ng bagong sangay na may layuning tumuon sa pagbabago ng rehimen sa Iran. Batay sa ulat na ito, ang yunit na ito na nabuo sa utos ng pinuno ng Mossad noong 2021, sa halip na tumuon sa tradisyonal na operasyon, ay umaasa sa psychological at cyber actions at sa pamamagitan ng paggamit ng network ng mga pekeng user account at pagsusuri ng social space, ay naghahangad na dagdagan ang kawalan ng tiwala at palalain ang internal na kawalang-kasiyahan sa Iran. Sa ulat na ito, ang paglikha ng internal na kawalang-tatag ay tinukoy bilang pangmatagalang layunin ng mga aksyong ito.
