Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga larawan ng isang nasirang Amerikanong refueling aircraft dahil sa mga pag-atake ng Iran
Inilathala ng Avishinist ang mga larawan ng KC-135 refueling aircraft ng US Air Force na tinamaan ng mga shrapnel mula sa pagsabog kasunod ng depensibong tugon ng Iran sa mga base ng Amerika sa Saudi Arabia.
Sa mga larawang ito, makikita ang mga bakas ng pinsala dulot ng tama ng mga shrapnel ng pagsabog at ang pagkumpuni nito. Ang refueling aircraft na ito ay pag-aari ng Alaska National Guard na nasira sa labanan laban sa Iran.
Ang sasakyang panghimpapawid na ito ang pangalawang nasirang refueling aircraft sa labanan, at tila isa ito sa hindi bababa sa limang refueling aircraft na nasira sa maraming pag-atake ng Iran noong Marso 2026.
