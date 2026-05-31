Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nakagigimbal na pahayag ng isang Ingles na siruhano:
Sadya umanong binaril ng Zionist army ang mga pribadong bahagi ng mga bata!
Si Nick Maynard, isang bihasang British surgeon na nagtrabaho sa Nasser Hospital sa Khan Younis, ay nagsiwalat sa panayam kay Tucker Carlson ng nakagigimbal na pattern ng pagkakasugat ng mga batang Palestinian sa Gaza.
Sinabi ni Maynard na paulit-ulit niyang ginamot ang mga batang lalaki na may edad 11 hanggang 16 na binaril malapit sa mga distribution center ng tulong na sinusuportahan ng Amerika at ng Zionist regime.
Ayon sa British surgeon na ito, ang uri ng mga sugat ay may paulit-ulit at nakababahalang pattern; kung saan isang araw ang mga bata ay tinatarget sa mga pribadong bahagi ng katawan at sa susunod na araw naman sa ulo at leeg.
Itinuring niya ang mga ito bilang tanda ng sinadyang pagbaril ng mga pwersa ng Zionist regime, at idiniin na mula noong huling bahagi ng Mayo 2025 hanggang sa kasalukuyan, mahigit 400 Palestinian ang na-martir sa paligid ng mga distribution center ng tulong na ito.
..........
328
Your Comment