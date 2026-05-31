Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paulit-ulit na pahayag ni Trump: Malapit na kaming makamit ang kasunduan sa Iran; hindi sila dapat magkaroon ng sandatang nukleyar
Trump sa panayam sa Fox News:
Ang Washington ay malapit nang makamit ang "isang napakagandang kasunduan" sa Iran.
Kung ang kasunduang ito ay hindi patas, muling gagamit ang Amerika ng "Kagawaran ng Digmaan" upang suriin ang iba pang mga opsyon.
Mas pinipili niya ang diplomatikong opsyon at ang pagpirma ng kasunduan ay maaaring humantong sa agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa internasyonal na pagpapadala.
Ang pangunahing garantiya ng Amerika sa anumang kasunduan ay ang pagpigil sa Iran na makakuha ng sandatang nukleyar.
Ang panig ng Iran ay sumang-ayon na noon na hindi bubuo o bibili ng sandatang nukleyar.
