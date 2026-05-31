Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-urong ni Trump sa ilalim ng panloob na panggigipit / New York Times: Nagpadala ang Washington ng mas mahigpit na kondisyon sa Iran
Ang pahayagang New York Times sa isang ulat ay nagpahayag na ang pangulo ng Amerika, sa ilalim ng impluwensya ng malawakang panloob na pagpuna, ay ginawang mas mahigpit ang mga kondisyon tungkol sa balangkas ng posibleng kasunduang ito; samantalang bago nito, ang pagsisiwalat ng pangkalahatang kasunduan ng mga Amerikanong media circle ay inilarawan bilang isang "ganap na pagkatalo" para kay Trump.
Si Trump ay partikular na nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa mga probisyong may kaugnayan sa pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian ng Iran, at labis na hindi nasisiyahan at napagod sa mahabang proseso ng pagtugon ng Tehran; ang mga opisyal ng Washington ay nag-aangkin na ang layunin ng mga panggigipit at bagong pagbabagong ito ay pilitin ang Iran na tanggapin ang parehong paunang balangkas na iniharap noon.
..........
328
Your Comment