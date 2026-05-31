Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-atake ng artilerya ng Zionist regime sa Gaza Strip
Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita na ang hukbo ng Zionist regime ay tinarget ang mga lugar sa silangan ng Khan Younis sa timog Gaza Strip gamit ang artilerya.
Binomba rin ng mga mandirigma ng Zionist regime ang Nuseirat camp sa gitnang Gaza Strip.
Sa iba pang mga lugar ng sinasakop na Palestine, ang mga sundalo ng Zionist regime ay sumalakay sa bayan ng Meithalon sa timog ng lungsod ng Jenin, sa nayon ng Al-Rihiya sa timog ng Hebron, sa Al-Arroub camp sa hilaga ng Hebron, at sa Askar camp sa silangan ng Nablus.
